Turno infrasettimanale in Seconda Categoria, Cairate e Laveno al comando

(Foto Facebook – Gino Camarda –F.C. Laveno Mombello ASD)

Per questioni di calendario il girone Z di Seconda Categoria ha anticipato la sedicesima giornata. Gare in infrasettimanale e risultati importanti ai fini della classifica.

La prima gara andata in scena è stata lo scorso giovedì 26 settembre ha visto la vittoria esterna del Caravate sul campo del Tre Valli 3-0. Mercoledì è finita 1-1 tra Ceresium Bisustum e Eagles mentre il grosso si è visto giovedì 3 ottobre.

La Sommese ha pareggiato 4-4 contro il Lonate Ceppino, lasciando il primo posto al Cairate, che ha vinto 3-1 a Luino, e al Laveno Mombello, che con lo stesso punteggio ha regolato in casa la Cuassese.

Quarto successo di fila per la Casmo, capace di imporsi 3-0 ad Albizzate contro il San Luigi; Tre punti anche per la Malnatese, 3-1 sull’Aurora Induno, 2-0 dell’Arnate sul Buguggiate e per il Coarezza sulla Lavena Tresiana.