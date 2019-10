Un cumulo di cavi abbandonati nel bosco

Una montagna di cavi con guaine, abbandonati all’ingresso del bosco.

Succede a Samarate, nella zona di Verghera, in via Giuseppe Di Vittorio, non lontano dalla superstrada 336 “di Malpensa” e dal confine con Gallarate.

La segnalazione è arrivata da Emanuela Signorini, grande appassionata di flora e d’ambiente, “sentinella” nei boschi di Samarate, che nel tempo si sono dimostrati particolarmente esposti agli abbandoni abusivi (si tratta di boschi molto estesi).

I materiali, spiega, sono stati abbandonati all’inizio della via che entra nel bosco. «La buriana di questa estate ha abbattuto cinque grandi querce che sono ancora lì e con la loro mole difendono il bosco dagli scarichi abusivi». Più facile il recupero, certo, ma il fastidio per il bosco ferito rimane. Si vedrà se – magari con telecamere – si riuscirà a scovare l’autore dell’abbandono.

Signorini, che percorre spesso – più volte a settimana – i boschi nella zona di Verghera, ha anche notato che gli abbandoni sono più frequenti a ridosso dei confini con Gallarate e Busto, “incivili” in trasferta. Il tema, a Samarate, è molto sentito già da alcuni anni.