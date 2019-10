Un posto nel mondo compie 18 anni e guarda oltre

Con l’edizione 2019 “Un posto nel mondo”, il festival ideato e organizzato da Filmstudio 90 fin dal 2002, compie 18 anni e diventa maggiorenne.

Il progetto, condiviso e promosso da tanti enti, associazioni, forze del lavoro, si propone di offrire iniziative e stimolare l’attenzione su tematiche importanti che spesso non trovano l’attenzione che meritano nel dibattito culturale e nei mezzi di informazione: e i mezzi utilizzati sono cinema di qualità, documentari e testimonianze filmate, spesso alla presenza degli autori o di professionisti del settore. A presentarlo, nella mattina del 24 ottobre, Giulio Rossini, patron di Filmstudio 90 e della manifestazione, il sindaco Davide Galimberti, che ha portato il segno tangibile del partenariato da parte del comune alla manifestazione, e molti dei protagonisti che da anni collaborano alla sua realizzazione.

L’edizione 2019 è particolarmente articolata, con 30 appuntamenti complessivi, in 13 sedi diverse: oltre che nella storica sede di via de Cristoforis a Varese, ci saranno eventi infatti ad Azzate, Besnate, Besozzo, Castelveccana, Castiglione Olona, Comerio, Induno Olona, Sesto Calende, Quinzano di Sumirago, Tradate, Uboldo, Balerna (CH).

Nella rassegna, che durerà dal 7 novembre al 7 dicembre saranno coinvolte anche le scuole: «Perchè una delle sfide di quest’anno è rivolgersi ai giovani, in modo che si possano accostare in modo inedito a certe tematiche sociali».

Molto cinema e molti documentari, ma anche tre eventi speciali: lo spettacolo teatrale Ginestre, al Nuovo di Varese, tratto dal libro “Essere esseri umani” di Marta Zighetti, il concerto di Patrizia Liquidara che ha recentemente vinto il premio Amnesty International per la migliore canzone sui diritti umani, un film concerto dal vivo che racconta i viaggi di Paolo Rumiz, girati dal regista Alessandro Scicchitani.

La rassegna 2019 organizzata da Filmstudio 90 e promossa da ACLI, ARCI/Ucca, CGILin partenariato con Comune di Varese, vede la collaborazione di ACP, Associazione per la Pace e Convivenza di Sesto Calende, associazione Sir Jhon, Cittadini del Mondo, Comitato territoriale seconda marcia mondiale per la pace, Coop. Lotta Contro l’Emarginazione, Comitato Progetto Cernobyl – Induno Olona, CPIA, Coop. Sociale Mondi Possibili, Friday for Future, Yacouba, Libera, Missionari Comboniani, nAzione Umana, Petali dal Mondo, Parrocchia di Azzate, parrocchia di Induno Olona.