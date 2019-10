Val Grande, l’asceta denutrito che non vuole essere salvato

È arrivato da lontano attirato dal mito della valle selvaggia dove nessuno ti può trovare se hai voglia di condurre un’esistenza a pensare, riflettere solo con te stesso.

Solo che quell’uomo di 38 anni nel cuore della valle non aveva fatto i conti coi tanti escursionisti che profittando anche del prolungamento della bella stagione ha notato un giaciglio nel fondo di una valletta dove si intravvedeva la figura di un uomo.

Il camminatore ha così avvisto i soccorsi. Sul posto è arrivata una pattuglia degli uomini del tenente colonnello Andrea Baldi a capo del reparto carabinieri Valgrande, stazione Parco San Bernardino Verbano che sono riusciti a raggiungere l’asceta, in forte stato di denutrizione e accampato sul fondo della valle in un rifugio di fortuna.

L’uomo risultava essere cosciente e vigile ma in stato di grave deperimento fisico “a seguito di prolungato digiuno volontario“, dicono i militari, che hanno provveduto ad accompagnarlo in una zona sicura allettando il 118 che con l’elicottero portato in zona personale medico.

I sanitari hanno constatato lo stato di salute dell’uomo che ha rifiutato il ricovero: «Lasciatemi qui», ha detto ai soccorritori.