Minacce con l’ascia a Verbania: “Mi hai piegato il manico della scopa, ti ammazzo”

L’ascia in mano e la urla «io ti ammazzo». A Verbania un uomo di 55 anni è stato denunciato i Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di minaccia aggravata.

I militari sono stati chiamati nella tarda mattinata di giovedì 12 settembre da un uomo che, spaventato, ha dichiarato che una persona a lui sconosciuta lo aveva minacciato di morte con un’ascia. Appena arrivati hanno trovato ad attenderli la vittima, un 58enne anch’egli residente a Verbania che, ha raccontato di un uomo, entrato di prepotenza nell’appartamento che lui stava ristrutturando,

accusandolo di avergli piegato il manico di una scopa appoggiata alla porta di ingresso.

La vittima, che non aveva capito di cosa stesse parlando, è uscito nel cortile, quando l’altro uomo è rientrato nel proprio appartamento uscendone subito dopo con un’ascia in mano, che ha iniziato ad agitare in aria al grido «io ti ammazzo».

Non è stato difficile per i carabinieri identificare l’aggressore che ha confermato l’episodio e il motivo che ha scatenato in la rabbia: aveva infatti trovato il manico della scopa, lasciata appoggiata all’uscio di casa, piegato e aveva dedotto che il responsabile fosse quell’uomo che

stava lavorando nel vicino appartamento.

I militari non hanno potuto fare altro che denunciare a piede libero il 55enne per minaccia aggravata dall’uso di oggetti atti ad offendere e sequestrare l’ascia.