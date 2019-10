Vinili e cd, torna la “Fiera del disco”

Nei giorni 9 e 10 Novembre 2019 avrà luogo a Varese la 40° Fiera del Disco, organizzata da Azrael Associazione Culturale con il patrocinio del Comune di Varese.

L’ evento si terrà presso il Centro Congressi dell’ UNAhotels Varese (ex- Atahotel Varese) in Viale Albani 73 (zona Ippodromo Le Bettole). La Fiera del Disco è ormai diventata un appuntamento imperdibile nel Nord Italia per tutti gli appassionati ed i collezionisti di dischi in vinile e di altri supporti audio e video, che avranno così la possibilità di girare e curiosare tra gli stand a caccia di vinile, cd, dvd e materiale raro dagli anni 50 ad oggi.

Saranno presenti una quarantina di espositori provenienti dalle regioni del Nord e del Centro Italia; saranno inoltre presenti gli stand della Vinyl Legacy Association e di Late For The Sky, una delle più longeve ed importanti riviste musicali italiane. Apertura al pubblico in entrambi i giorni dalle ore 10 alle ore 18 ad entrata libera.

Su facebook: Fiera del Disco Varese