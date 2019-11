Otto siti archeologici a due passi da casa, un documentario per scoprirli

Ci sono posti conosciuti come il Sacro Monte, il Lago di Varese o Castelseprio e Torba. Ce ne sono altri meno noti, come il Monastero di Cairate, la necropoli di Arsago Seprio o l’area del Monsorino. Ma hanno tutti in comune una cosa: un lungo passato archeologico. Sono gli 8 siti della provincia di Varese coinvolti nel progetto di Varese 4U – Archeo e raccontati nel corso dei mesi scorsi con un progetto multimediale.

Tra beni Unesco celebri e luoghi da scoprire, Varese4U Archeo ha cavalcato milioni di anni di storia: dai reperti più antichi dei fossili del Monte San Giorgio fino a monasteri, tombe e reperti di “solo” pochi secoli fa. Il documentario che potete vedere qui è una sintesi del lavoro di comunicazione di Varese 4U Archeo ed è stato presentato davanti ad una platea di giornalisti da tutta Italia in occasione di Festival Glocal.

Il progetto è nato nel 2016 da un bando di Regione Lombardia con l’obiettivo di valorizzare i beni Unesco distribuiti sul territorio di Varese e si è in seguito evoluto accendendo i riflettori sul patrimonio archeologico del Varesotto. Ogni settimana è stato così raccontato un sito diverso intervistando storici dell’arte, conservatori museali, archeologi e persone strettamente legate al territorio di riferimento. Alla fine di ogni tappa è stato pubblicato un video finale, un racconto per immagini ad alto impatto visivo per aiutare le persone a conoscere le bellezze del territorio. Video che, nel complesso, hanno raggiunto le 10.000 visualizzazioni su YouTube e che potete riguardare cliccando i link qui sotto.

• Sito Unesco Monte San Giorgio

• Sito Unesco Isolino Virginia

• Area archeologica di Angera

• Area del Monsorino con la civiltà di Golasecca

• Sito Unesco Castelseprio-Torba

• Monastero di Cairate

• Necropoli Longobarda di Arsago Seprio

• Sito Unesco Sacro Monte di Varese e Monte San Francesco