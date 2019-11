Acquedotto, nuovi interventi sulla rete per individuare buchi e perdite

Proseguono in questi giorni i rilevamenti e gli interventi sulla rete idrica di Vedano Olona.

Dopo lo step test del 15 ottobre scorso, con interruzione notte tempo della rete e individuazione delle perdite, si è provveduto a ripristinare quelle periferiche e modesta entità (attorno a 5 litri al secondo).

Attualmente sono in corso verifiche su alcune pompe di approvvigionamento: interventi che porteranno significativi miglioramenti verso l’ottimizzazione della rete che avverrà al completamento dello studio. L’obiettivo è ora localizzare una importante perdita (stimata in 14 l/sec.) individuata su via I Maggio, tratto che presenta però alcune complessità.

La società incaricata dello studio sulla nostra rete idrica provvederà poi a ultimare e consegnare il report, dando così indicazioni per risolvere il problema della bassa pressione che sta creando disagi a molti cittadini.

Al termine dello studio verrà convocata una commissione territorio aperta al pubblico che presenterà alla popolazione lo stato della rete e gli interventi effettuati e che potranno seguire per migliorare le criticità presenti in alcune zone.