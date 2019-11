Al Galmarini sarà attivata la degenza breve internistica

Tre nuovi internisti sono in arrivo all’Ospedale di Tradate.

Insieme ai 3 infermieri e all’OSS arrivati al Galmarini il mese scorso e all’individuazione di un Case Manager dedicato, consentiranno a breve l’attivazione all’Ospedale di Tradate di una struttura di Degenza Breve Internistica e una di Cure Subacute.



Questa operazione rientra in un piano più ampio di riorganizzazione dei posti letto internistici di quell’ospedale, finalizzata a valorizzare le risorse disponibili e, di conseguenza, a garantire una migliore e più rapida gestione dei pazienti che si presentano in Pronto Soccorso.

Nel dettaglio, la degenza breve internistica è destinata ad accogliere pazienti provenienti dal Pronto Soccorso che, pur presentando caratteristiche proprie dell’acuzie, non si trovano però in condizioni di eccessiva instabilità.

Le loro condizioni possono essere trattate adeguatamente con un periodo di degenza limitato temporalmente a non più di una settimana, ma piuttosto intenso per prestazioni e terapie ricevute.

Diverso e per certi versi complementare è invece lo scopo delle cure subacute, che offre cure rivolte a persone che altrimenti prolungherebbero, per necessità più di tipo sociale, la durata del ricovero ospedaliero o potrebbero essere ammesse inappropriatamente in ospedale. Si tratta di una degenza più lunga, di almeno una settimana ma comunque inferiore a 30/40 giorni, orientata al recupero dell’indipendenza ed al rientro dei pazienti al loro domicilio.