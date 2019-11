Alla scoperta degli anni Ottanta

Giungono alla 60ª edizione i Corsi di Formazione, promossi dal Centro Culturale del Teatro delle Arti.

Dopo quelli degli scorsi anni che scandagliavano gli anni Sessanta e Settanta, sia a carattere letterario che storico, venerdì 29 e sabato 230 novembre si tiene quello a carattere letterario che tocca gli anni Ottanta

Il prof. Paolo Zoboli curerà l’introduzione e presenterà la scrittrice Dacia Maraini che negli anni ottanta scrisse Il treno per Helsinki (1984) e Isolina (1985). Alla fine degli anni ottanta, Rai3 mandò in onda il programma Raccontare Palermo ove la scrittrice incontra per le vie e i palazzi della città diversi esponenti della cultura siciliana come Mimmo Cuticchio.

Seguiranno sei interventi, quasi tutti di ordinari di Università. Alle ore 15,45 con la relazione del prof. Luca Crescenzi. Di qua e di là dal muro. Gli anni ottanta in Germania e la fine della guerra fredda. Dopo l’intervallo la professoressa Emila Perassi parlerà su Scrittura al femminile in America latina. Il caso di Rigoberta Menchù.

Sabato mattino si inizia con il prof. Marco Modenesi “Le retour de récit”: lasciti avanguardisti, nuovo antirealismo, piacere del narrare. Segue l’intervento del professor Mario Barenghi su Un decennio bifronte. La narrativa italiana fra congedi e scommesse.

L’ultima relazione, prima del dibattito partecipato, è a cura del professor Franco Buffoni su: Ezra Pound e William C. Williams nelle traduzioni di Vittorio Sereni.

Ancora una volta si prevede una massiccia adesione.