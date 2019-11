Ancora esplosioni notturne in paese

Non si fermano le esplosioni in Valcuvia: questa notte attorno all’una decine di residenti hanno avvertito un forte boato provenire dalla zona di Cavona.

Uno scoppio simile a quelli avvertiti alcune settimane fa anche nella zona di Cuvio.

La notizia è stata condivisa sui social dove molti, tra i residenti, si sono lamentati.

Due settimane fa le denunce per la deflagrazione tra le case del centro, con due persone portate in caserma e la comunicazione di notizia di reato per danneggiamento ed esplosione di oggetti pericolosi già arrivata sulle scrivanie della procura (nella foto, una bomba carta).