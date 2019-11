Auser Insieme Busto Arsizio festeggia 30 anni

Domenica 10 ottobre Auser Insieme di Busto Arsizio celebra il trentennale dell’Associazione, con una festa che si svolgerà al Museo del Tessile , Sala delle Feste, a partire dalle ore 11.

Saranno presenti la Presidente Regionale, Ersilia Brambilla e il Presidente comprensoriale Giancarlo Monzini. Il pomeriggio alle ore 14, il Sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, presenzierà al taglio della torta realizzata dai ragazzi dell’E.n.a.i.p. di Busto.

L’appuntamento costituisce il tradizionale momento conviviale di incontro che Auser organizza per raccogliere i fondi necessari al sostegno del servizio di accompagnamento famigliare di cui usufruiscono i cittadini bustesi nel numero di parecchie centinaia ogni anno. Già nel 1989 a Busto Arsizio presso la sede della Camera del Lavoro, quando Bruno Trentin lanciò la proposta di costituire forme di autogestione dei servizi, un gruppo di volontari cominciò ad operare nel sostegno alle famiglie. Assunse la denominazione di AUSER INSIEME nel 1994 e fu la prima realtà a presentarsi in Provincia di Varese .

Dal 1989 non ha mai smesso di offrire ai cittadini un servizio di aiuto, supportato dal contributo esclusivamente volontario. In questi decenni Il significato ed il ruolo del volontariato hanno assunto sempre più rilevanza, perché sono emerse nuove esigenze, determinate dall’allungamento delle aspettative di vita, dalla solitudine e dall’incidenza delle disabilità nella popolazione anziana. Per questo i progetti a cui lavora Auser, anche nell’anno 2019/2020 , aggiungono al tradizionale “Filo d’Argento (ascolto telefonico e accompagnamento) che gode del patrocinio della Città di Busto Arsizio, iniziative diverse , alcune svolte con i ragazzi della scuole di diversi ordini, tese a recuperare la memoria della città , altre di tipo culturale e ludico , rivolte sempre a promuovere relazioni sociali e convivenza solidale con l’obiettivo di favorire l’invecchiamento attivo.

La festa proseguirà con un pomeriggio danzante.