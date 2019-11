Avvinghiati alla tecnologia i bimbi non sanno più disegnare

I bimbi, avvinghiati alla tecnologia, non sanno più disegnare. Una preoccupazione condivisa dalle maestre del secolare Asilo infantile Roggiolo Bonga (detto Le Motte) che hanno ritenuto utile dedicare una serata a tema all’argomento.

“Disegni e scarabocchi: ascoltiamo le matite dei bambini” il titolo dell’incontro a partecipazione libera e gratuita che si svolgerà venerdì 15 novembre, alle ore 20.30 con la grafologa Francesca Volpi (collaboratrice dell’Associazione culturale Spazio Verbano), per sensibilizzare genitori e insegnanti sull’importanza del gesto grafico nello sviluppo psicofisico dei più piccoli.

Secondo i dati raccolti dalla onlus italiana Centro per la Salute del Bambino, oggi “il 38% dei bimbi con meno di 2 anni ha già utilizzato un dispositivo mobile per giocare o guardare un video. Il 63% dei bambini fino agli 8 anni utilizza i device dei genitori, mentre a 8 anni questa percentuale sale fino al 72%. I contenuti preferiti sono soprattutto i videogiochi”, ricordano i promotori della serata.

E il disegnare? Non ascoltiamo più i piccoli che ci parlano, si raccontano e crescono attraverso le loro matite colorate?

“Lo scarabocchio e il disegno nascono come un gioco – dichiara l’esperta – ma sono veicolo per una serie di apprendimenti necessari per lo sviluppo del bambino, che coinvolgono la motricità fine, la capacità di osservazione, l’organizzazione, ma anche la costruzione del linguaggio scritto che diventerà comunicazione”.

Il disegno può essere considerato tra i principali canali comunicativi e mezzi espressivi che accompagnano l’individuo nell’arco di tutta la sua esistenza, a partire dai primi anni di vita. “Il non disegnare – prosegue Volpi – può avere ripercussioni future psicologiche e di psicomotricità, e può inoltre determinare difficoltà nell’apprendimento della scrittura”.

L’incontro, rivolto principalmente a genitori, docenti ed educatori è ad ingresso libero gratuito.

Si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 20.30, Asilo infantile Roggiolo Bonga (detto Le Motte), in via delle Motte 6, a Luino.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb Spazio Verbano.