Associazione Asilo infantile Roggiolo Bonga

Via delle Motte 6, Liuno

Numero di telefono: 0332 511563

Indirizzo email: asilomotte@libero.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: no

Breve descrizione dell’offerta formativa

Il Piano dell’Offerta Formativa si concretizza in una programmazione annuale che prevede progetti trasversali scelti in base alle esigenze delle famiglie e alle proposte del territorio.

Progetti trasversali: psicomotricità, corso di nuoto 1° per grandi e mezzani, laboratorio di pre-calcolo per grandi e mezzani, laboratorio di pre-scrittura per grandi e mezzani, laboratorio di inglese per grandi e mezzani, religione per piccoli, grandi e mezzani

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Quota fissa € 110,00, buono pasto € 4,50 cadauno.

Attività di laboratorio: € 5,00 mensili.

Pre-asilo fascia 7.30-9.00: € 30,00, pre-asilo 8.00-9.00: € 20,00, pre-asilo 8.30-9.00: € 10,00.

Post-asilo: € 50,00