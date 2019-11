Black Friday 2019, guida tra sconti ed offerte

Un evento che, per gli amanti dello shopping, rappresenta un qualcosa di unico, da attendere per tutto l’anno frementi e con la carta di credito già pronta tra le dita. Il Black Friday è alle porte, la data da tenere a mente è venerdì 29 novembre.

Il termine è entrato ormai a far parte del nostro linguaggio corrente: “venerdì nero”, questa la traduzione alla lettera di una giornata che nell’immaginario collettivo rappresenta la possibilità di portarsi a casa affari d’oro, acquisti attesi un anno intero a prezzi convenienti.

Storia del Black Friday

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti negli anni ’20 per idea di una catena di negozi che andò a prevedere una giornata con sconti speciali poco prima di Natale. A partire poi dagli anni ’80 il Black Friday si è consolidato diventando un appuntamento immancabile, una ricorrenza in grado di smuovere una nazione intera.

Gli Usa, in quel caso: ma poi con il passare degli anni il venerdì nero si è espanso anche in Europa, Italia compresa. Oggi anche nel nostro paese moltissimi consumatori cerchiano sul proprio calendario la data dell’ultimo venerdì di novembre per dedicarsi allo shopping più sfrenato.

Alla ricerca di affari

Che sia in rete, quindi su ecommerce, o in negozi fisici, in occasione del Black Friday tutti vanno alla ricerca di affari. D’altra parte gli sconti in occasione del venerdì nero sono evidenti: si va da un minino del 20% e si può arrivare, in alcuni casi, anche all’80%.

Una proposta riferita a vari segmenti di mercato, con particolare riguardo per la tecnologia: non a caso portali come Amazon vengono letteralmente presi d’assalto. Per chi fosse interessato a questo settore in particolare, il consiglio è di consultare la pagina sulle offerte Black Friday curata dalla redazione di TuttoAndroid.

Per fornire qualche dato su tale argomento, nel 2018 solo su Amazon Italia erano stati acquistati oltre 50mila giocattoli, altrettanti prodotti per la casa, quasi 4mila tablet nelle prime 7 ore di saldi. In sostanza il sito del colosso della vendita online, il più noto al mondo, è stato letteralmente preso d’assalto.

Il che dimostra un paio di cose: il cambiamento di abitudini dei consumatori, sempre più orientati a rivolgersi alla rete per portare a termine acquisti; e l’importanza che il concetto di Black Friday ha, oggi, anche nel nostro paese.