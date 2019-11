A Brescia in pullman per tifare Openjobmetis

La netta sconfitta subita al Forum di Assago non scoraggia certo i tifosi della Openjobmetis in vista della prossima partita di Serie A, in programma domenica 10 novembre a mezzogiorno in quel di Brescia contro la squadra del grande ex Tyler Cain.

In occasione del match del PalaLeonessa, l’associazione “Il basket siamo noi” organizza la trasferta in pullman per stare accanto alla formazione di coach Attilio Caja. Il programma prevede il ritrovo alle 8,45 sul piazzale del palasport di Masnago con partenza alle ore 9; per la zona sud della provincia è invece prevista la fermata di Gallarate (parcheggio “Sorelle Ramonda”) alle 9,20 circa. Il bus biancorosso ripartirà invece da Brescia al termine dell’incontro, quindi intorno alle ore 14.

Partecipare alla trasferta costa 30 euro per i soci e 40 per i non soci del trust, un prezzo che comprende sia il trasferimento in pullman sia il biglietto di ingresso al palasport, nel settore ospiti. Al di sotto dei 25 anni, tariffa unica a 25 euro.

Chi intende partecipare dovrà prenotare il proprio posto entro venerdì 9 novembre alle ore 12, scrivendo una mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. Sarà necessario comunicare per ciascun partecipante nome e cognome, numero di telefono, punto di partenza, iscrizione (in corso di validità) al trust ed eventualmente data di nascita per gli under 25.

Il pagamento verrà effettuato sul pullman e la quota dovrà essere versata anche in caso di assenza; l’iniziativa sarà confermata al raggiungimento minimo di 40 partecipanti mentre in caso di divieti emessi dalle forze dell’ordine sarà automaticamente annullata.