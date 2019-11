Dopo Busto il progetto contro il disagio giovanile sbarca nell’Altomilanese

Oggi Ri-esco è il nuovo progetto contro il disagio giovanile che vede protagonista, tra i tanti enti partecipanti, anche la cooperativa Elaborando come ente capofila, l’associazione Hakuna Matata, l’Associazione Città Invisibili, Comune di San Giorgio su Legnano (con gli assessorati Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione), Azienda So.Le., Parrocchia Beata Vergine Assunta di San Giorgio su Legnano, l’Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” (per scuola sec. G. Ungaretti), il comitato Genitori San Giorgio, la Cooperativa Sociale La Ruota, la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona (foto di repertorio).

Da settembre 2019 a giugno 2020 organizza a San Giorgio su Legnano un laboratorio DSA per ragazzi, laboratorio life skills a scuola, laboratorio aggregazione superiori, laboratorio protagonismo giovanile.

Per finanziare il progetto è stata organizzata una raccolta fondi con una cena che si svolgerà il 22 novembre (ore 20.00) presso l’oratorio San Filippo Neri di via Roma 5 a sostegno del progetto “Oggi Ri-Esco” rivolto ai giovani di San Giorgio su Legnano.

Per chi non potrà esserci ma vorrebbe fare una donazione? Può chiedere come fare inviando una mail o un messaggio su Whatsapp a Laura Genoni – 349.2335923 – laura.genoni@elaborando.it, oppure chiamando la Cooperativa Elaborando allo 0331.678411.