Caduta massi in Vallemaggia

(immagine di repertorio) La Polizia cantonale comunica che questa mattina, poco dopo le 10.30, a Coglio è stata segnalata una caduta di massi che ha interessato, in particolare, alcune abitazioni. Un rustico è stato danneggiato in maniera importante. Pure danneggiata un’abitazione di vacanza. Non si segnalano feriti. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, i pompieri di Maggia, il tecnico forestale e il geologo cantonale per le verifiche del caso, unitamente ai tecnici cantonali e comunali. A titolo precauzionale la strada comunale a Coglio è chiusa sino a nuovo avviso. Si invita la popolazione a rispettare la segnaletica di sicurezza presente in zona.