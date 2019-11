I carabinieri spiegano come difendersi dalle truffe

Una serata per capire come difendersi dalle truffe. Si terrà venerdì 15 novembre alle ore 21 nella sala Polivalente di via Verdi a Brunello.

I carabinieri della compagnia di Azzate spiegheranno come smascherare chi si presenta alla porta con cattive intenzioni. Saranno forniti utili consigli per districarsi nelle situazioni “a rischio” e per proteggere le persone anziane, i soggetti più esposti alle truffe.