Carlo Cottarelli all’Isis Dalla Chiesa

Dopo l’incontro dello scorso marzo, a Sesto Calende ritorna Carlo Cottarelli.

L’appuntamento è per domani martedì 5 novembre, alle 11, all’istituto Dalla Chiesa che già a marzo si era prodigato affinché alcuni dei suoi studenti potessero porre delle domande al direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica.

Come reso noto dal dirigente scolastico Elisabetta Rossi, l’incontro con Cottarelli rientra nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione, educazione alla legalità economica” ed è nato proprio da un idea degli studenti. Organizzato in collaborazione con l’”Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio” e il “C.P.L. Centro Promozione Legalità, il convegno si svolgerà nell’aula magna dell’istituto e vedrà la partecipazione di Paola Castiglioni, in qualità di Presidente dell’ODEC di Busto Arsizio e di Miro Santangelo, Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.