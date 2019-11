Caronno si prepara alla giornata contro la violenza sulle donne

Il comune di Caronno Pertusella ha organizzato una serie di importantissimi eventi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà il prossimo 25 novembre.

Questo mese sarà possibile partecipare a diverse mostre incentrate su questo tema presso la Sala Agorà del Municipio: ‘Semplicemente donne’ dal 5 al 15 novembre, ‘Femminicidio’ dal 16 al 30 novembre e il 23 novembre una mostra a cura dell’Associazione ‘Insieme Donna’.

Non solo mostre però, infatti venerdì 8 novembre è prevista alle 20:45 nella Sala Agorà del Municipio una tavola rotonda dal titolo ‘Dal silenzio all’azione’ in cui interverranno a discutere del tema diverse figure chiave quali i Comandanti delle stazioni dei carabinieri di Caronno e di Saronno e i rappresentati delle associazioni Doppia Difesa Onlus e Associazione Rete Rosa – Saronno.

Per concludere in Piazza Aldo Moro sono previsti domenica 24 novembre dalle 9:00 la IV edizione della marcia ‘Passi… per fare la differenza’ e lunedì 25 novembre alle ore 11:00 verrà inaugurata la prima Panchina Rossa dipinta dagli studenti dell’Istituto Alcide De Gasperi per dire no alla violenza sulle donne.