Il cartoon di Dumbo torna al cinema per un giorno

Come ormai tradizione, anche in questa terza rassegna di CinemaKids è arrivato il momento del grande classico Disney del passato: dopo Biancaneve e Cenerentola domenica 17 novembre alle ore 15 al cinema Nuovo di viale dei Mille sarà proiettato “Dumbo”. Non l’ultimo film di Tim Burton ma il cartoon originale del 1941.

Il film che ha reso celebre l’elefantino dalle orecchie giganti e dal cuore tenerissimo dura poco più di un’ora ed è ambientato nel colorato mondo del circo tra clown non proprio simpatici e animali dalle risorse straordinarie. Un’occasione unica per rivedere sul grande schermo un’avventura incredibile, a tratti onirica con la stupefacente danza degli elefanti rosa.

Consigliato dai 5 anni.

La rassegna CinemaKids è realizzata in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi “G. Rodari” di Varese e il Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini”.

Per il programma completo della rassegna consultare il sito di Filmstudio90.

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.