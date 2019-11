“Una casa da custodire”: l’ambiente al centro della Assemblea civica

La consueta Assemblea Civica che si tiene ormai da anni a Lonate Pozzolo per iniziativa della Parrocchia di S. Ambrogio, con la nascita della Comunità Pastorale San Paolo VI di Ferno e Lonate Pozzolo, è stata rivisitata nella sua presenza territoriale e quindi si terrà, ad anni alterni, nelle due Municipalità.

Quest’anno quindi l’Assemblea Civica approda a Ferno all’interno del programma dei festeggiamenti per la Festa Patronale di San Martino.

Tema della serata di quest’anno sarà una riflessione a più voci sulla Cura della Casa comune, il nostro Pianeta, la nostra Terra e avrà per titolo “Una Casa da custodire – Nessuno è padrone della Casa comune e tutti ne siamo custodi: le sfide dalla “Laudato si”.

Interverranno Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, e Don Walter Magnoni, responsabile del Servizio per la Pastorale Sociale e il lavoro della Diocesi di Milano, autore di numerose pubblicazioni e interventi sull’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco.

La serata, organizzata da un gruppo di lavoro all’interno della Comunità Pastorale San Paolo VI, ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ferno si terrà presso la Sala Consiliare di via Roma 51 e intende promuovere, un momento di incontro e di confronto su una tematica che ci interpella tutti sia come cittadini e anche come cristiani.