Castellanzese, amichevole con l’Under 23 del Lugano

Arriva da una bella e convincente vittoria la Castellanzese, che ora non vuole perdere il passo.

Per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato (domenica 1 dicembre contro il Brusaporto), la società neroverde ha deciso di testare la propria condizione ospitando per un test amichevole la formazione Under 23 del Lugano.

Appuntamento per mercoledì 27 novembre (ore 16.00) al Centro Sportivo La Madonnina di via Bellini a Castellanza.