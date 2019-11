La Caronnese frena, vola il Legnano, si rifà la Castellanzese

Giornata di Serie D piovosa ma positiva per Legnano e Castellanzese nel Girone B, mentre frena la Caronnese nel Girone A.

GIRONE A

BORGOSESIA – CASTELLANZESE 1-1

Termina in pareggio la sfida di Borgosesia, con la Caronnese che ha comunque conquistato un punto importante su un campo ostico per tutti. Succede tutto nel primo tempo in Piemonte: vantaggio rossoblu con Vernocchi al 10’ ma pareggio dei granata padroni di casa al 35’ con Ravasi. I rossoblu rimangono primi in classifica da soli, ma solo perché la sfida tra Sanremese e Prato non è stata disputata, al pari di altre tre gare.

RISULTATI: Borgosesia – Caronnese 1-1; Casale – Fossano rinviata; Ghiviborgo – Seravezza 1-3; Lucchese – Fezzanese 2-0; Real Forte Querceta – Verbania 0-0; Vado – Chieri rinviata; Bra – Lavagnese rinviata; Ligorna – Savona 2-2; Sanremese – Prato rinviata- CLASSIFICA: Caronnese 23; Prato, Sanremese 22; Fezzanese, Casale, Fossano 20; Real Forte Q., Lucchese 19; Savona, Seravezza 18; Borgosesia 17; Chieri 16; Ghiviborgo 15; Verbania, Ligorna, Bra 11; Lavagnese 10; Vado 9.

GIRONE B

VIRTUS CISERANOBERGAMO – CASTELLANZESE 1-4

Torna al successo la Castellanzese e lo fa alla grande. Dopo sei gare a secco, i neroverdi conquistano i tre punti riuscendo a espugnare con un rotondo 4-1. Gara indirizzata dopo appena 3’ di gioco grazie alla rete di Bonanni. I padroni di casa trovano il pareggio al 10’ con Pozzoni ma nella ripresa la squadra di mister Achille Mazzoleni si scatena andando in rete con Chessa al 9’, Colombo al 13’ e Gibellini al 27’. Torna così a fare tre punti la Castellanzese, che sale a quota 14 punti e si porta a un passo dalla zona salvezza.

TRITIUM – LEGNANO 0-1

Vince ancora il Legnano e vola al secondo posto in classifica, agganciando lo Scanzorosciate alle spalle della Pro Sesto. Un altro successo lilla firmato da Cocuzza (al 4’ del primo tempo), che segna la rete che piega la Tritium e permette ai suoi di portarsi a casa tre punti fantastici su un campo molto complicato. Seconda piazza provvisoria, in attesa del recupero del Seregno, ma che per il momento fa sognare i tifosi legnanesi, sempre più conquistati dalla squadra di mister Vincenzo Manzo.