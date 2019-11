Cinquestelle, arriva la mozione “plastic free”

Meno plastica, più vita e futuro per le nuove generazioni. In una mozione del Movimento Cinquestelle di Luino che porta anche la firma del consigliere regionale Roberto Cenci si chiede all’amministrazione di attivare una serie di pratiche virtuose per limitare l’uso della plastica.

il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivare tutte le procedure logistiche/amministrative per :

• partecipare alla #PFC, Plastic Free Challenge, lanciata dal Ministro Costa,

promuovendo la progressiva abolizione della plastica monouso in tutte le proprie sedi ed uffici;

• attuare modalità di sensibilizzazione delle grandi catene di distribuzione, dei bar, delle caffetterie, dei pub e, in generale, di tutti gli esercizi commerciali e dei cittadini, al fine di eliminare l’uso dei prodotti di plastica monouso, stilando, altresì, un cronoprogramma per bandirne l’uso in città, entro il 2021, in linea con la direttiva dell’Unione Europea, in favore di packaging biodegradabili;

• avviare nel più breve tempo possibile tutte le azioni necessarie per intraprendere un percorso etico e di rieducazione al rispetto e tutela dell’ambiente con l’obiettivo primario di eliminare la presenza della plastica all’interno del Comune, raggiungendo così lo status di “Comune plastic free”;

• promuovere l’iniziativa coinvolgendo tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

• Incentivare le realtà che si impegnano ad eliminare ogni tipologia di prodotto monouso (anche biodegradabile) per esempio attraverso la riduzione dell’imposta sui RSU.