Crolla un viadotto sull’autostrada Savona-Torino

Crolla un viadotto in Liguria: all’altezza del casello di Altare è crollata una porzione di un viadotto della A6 Savona-Torino.

Il crollo è avvenuto sulla carreggiata in direzione Torino.

A causare il crollo sarebbe stata una frana, che avrebbe trascinato con sé i piloni e una quarantina di metri di sede autostradale.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Savona e i soccorritori.

La A6 in questa zona ha due carreggiate separate, una in direzione Nord e una in direzione Sud, realizzate in tempi diversi. La carreggiata interessata è appunto quella in direzione Nord.

La presenza delle due diverse carreggiate si vede anche da una mappa Google:

