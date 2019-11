Crugnola, il titolo sfugge nel testa a testa finale

Niente “scudetto” del rally per Andrea Crugnola, il pilota varesino arrivato all’ultima prova speciale dell’ultima gara dell’anno in piena corsa per la vittoria del CIR, il campionato tricolore assoluto. Sullo sterrato della Toscana, all’ultimo respiro, festeggia colui che alla vigilia era davanti a tutti: Giandomenico Basso.

Il rallysta di Treviso, 46 anni, centra in un sol colpo il successo della decisiva PS 8, dell’intera gara (il Tuscan Rewind) e del campionato grazie a un ultimo tratto magistrale nel quale ha distanziato di 13″ proprio Crugnola (foto AciSport), che dopo aver vinto la prova spettacolo del venerdì ha condotto una gara in continua crescita mentre una serie di colpi di scena continuava a rivoluzionare la graduatoria.

Prima è toccato a Campedelli – leader incontrastato per oltre mezza gara – scivolare all’indietro per una foratura (è uscito anche di strada nel finale, a titolo già sfumato), poi anche il capoclassifica provvisorio Scandola (non in lizza per il tricolore: avrebbe potuto togliere punti utili agli altri) ha incredibilmente alzato bandiera bianca al termine della penultima PS, la numero 7. E Rossetti, altro con velleità di successo assoluto, ha pagato una foratura al momento dell’ultimo assalto.

Basso invece, che non era parso così brillante nel resto del Tuscan, pur restando sempre a breve distacco dai rivali, ha disputato un’ultima prova clamorosa a bordo della Skoda Fabia navigata da Lorenzo Granai e ha sopravanzato un Crugnola (su Volkswagen Polo, con Pietro Ometto) che ha comunque dimostrato di essere a livello dei migliori, anche su terra. Onore dunque al merito del vincitore: vero che Andrea aveva l’obiettivo del successo assoluto, vero anche che i tre rivali che si sono dati battaglia (con grande correttezza) erano di livello assoluto. E nel massimo equilibrio, sono davvero bastati gli episodi e i dettaglia a fare la differenza nel bene o nel male.