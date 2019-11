A Daverio “fiorisce” una panchina rossa

Domenica 24 novembre nella Palazzina della Cultura di Daverio, in via Verdi, è stata inaugurata una panchina rossa. Un gesto simbolico organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Grazie a tutte le molte persone intervenute- ha detto il sindaco di Daverio Franco Martino -: a partire dai Carabinieri della Stazione di Azzate; l’Associazione Carabinieri in Congedo; i rappresentanti di associazioni daveriesi; consiglieri comunali, daveriesi e non; la presidente provinciale Anpi; i molti amici che ci hanno aiutato, a partire dalla predisposizione della panchina. Un ringraziamento particolare al Comune di Crosio della Valle, a partire dal suo sindaco, Marco Bortolussi, per avere fatto insieme questo percorso di memoria”.

La manifestazione proseguirà venerdì 29, in sala consiliare a Crosio Della Valle, con una serata dedicata alle donne vittime della violenza (in collaborazione con l’Associazione Casa delle Donne “Anna Andriulo”).