Nuovo direttivo per il Coordinamento antincendio Valli del Verbano

Si è tenuta giovedì 21 novembre l’Assemblea dei Gruppi COAV, il coordinamento antincendio delle Valli del Verbano. All’incontro ha partecipato anche il Vice Presidente ed Assessore all’A.I.B. e Protezione civile di Comunità Montana Valli Del Verbano, Marco Fazio, ed è stata una serata importante per il rinnovo del direttivo.

L’ultimo punto dell’ordine del giorno della riunione ha infatti previsto le votazioni per il rinnovo del Gruppo Organizzativo che ha portato all’elezione di 8 nuovi volontari. Gli eletti del Gruppo Organizzativo resteranno in carica per il prossimo biennio e provvederanno alla prima riunione del Gruppo a nominare il Coordinatore COAV. Ecco i loro nomi

VISTALLI PAOLO – G.I. VALCUVIA

BEZZOLATO DANTE – G.C. CASSANO VALCUVIA

MAZZOLINI CELESTINO – G.C. AZZIO

BERTOLIN MASSIMO – G.C. COCQUIO T.

FELLI ALESSANDRO – G.C. GEMONIO

ROSSI MARCO – G.C. CASTELLO CABIAGLIO

FERRINI STEFANO – G.C. GRANTOLA

MAGARO’ ANTONIO – ASSOCIAZIONE LUINO PC