“Elmer, l’elefantino variopinto” al Teatro del Popolo

“Elmer l’elefantino variopinto” arriva sul palcoscenico del Teatro del popolo di Gallarate domenica 10 dicembre alle ore 16, portato in scena dalla Compagnia Montessori e Brandao con la collaborazione di Progetto Zattera Teatro.

Elmer non è grigio come tutti gli altri elefanti. Elmer è un elefantino variopinto. I suoi colori hanno conquistato generazioni di piccoli lettori fin dalla nascita del personaggio creato da David McKee nel 1989.

Le storie di Elmer raccontano della differenza che arricchisce. Un messaggio sempre attuale che invita a scoprire il mondo in tutti i suoi colori, imparando a confrontarsi con gli altri.

Spettacolo per bambini dai 3 agli 8 anni.

Biglietto per tutti a 7 euro.

Il Teatro del popolo è in via Palestro 5, a Gallarate.

Prenotazioni (senza costi aggiuntivi) sul sito: www.teatrodelpopologallarate.com