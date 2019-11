Famiglia e società in Cina. Se ne parla a Villa Cagnola

È giunto alla quarantunesima edizione il Convegno di Studi Religiosi organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI, che inaugura un nuovo ciclo aprendosi al mondo dell’estremo oriente.

“Famiglia e società in Cina. Storia, cultura e attualità” è il titolo del convegno che si svolgerà a Villa Cagnola il 7-8-9 novembre

A seguito del convegno sulle religioni nell’attualità cinese svoltosi l’autunno scorso, che ha permesso di apprezzare la varietà e la complessità delle forme religiose in Cina, nell’edizione 2019 relatori di calibro internazionale presenteranno l’articolata realtà della famiglia cinese, mettendo in luce il contrasto tra la tradizione e l’attualità, facendo emergere i pilastri dei rapporti intergenerazionali, riflettendo sulle trasformazioni in atto negli ultimi decenni che stanno modificando la società e il senso stesso di un’istituzione storica.

Le aperture sulla situazione concreta dei giovani a Shangai e sulla vita delle famiglie cinesi a Milano permetteranno di completare un quadro sfaccettato e sovente poco conosciuto.

Ampio spazio sarà dedicato alla letteratura e al cinema, strumenti privilegiati per apprezzare il tema dall’interno e attraverso linguaggi condivisi da un pubblico di età e culture diverse.

Questo è un percorso composto da diversi convegni, volti a studiare i rapporti che nelle diverse epoche hanno fatto incontrare la Cina e il resto del mondo, unendo “universi culturali e religiosi” così lontani.

Si vorrà comprendere quali condizioni hanno favorito o ostacolato tali rapporti nel corso della storia, quali sono stati i frutti (e i limiti) e quali sono le prospettive di un futuro, auspicabile, confronto.

Fede, arte e cultura, società e politica, la questione economica, i diritti umani; sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel corso dell’intero progetto, per comprendere al meglio le questioni che hanno condizionato il presente e, soprattutto, il futuro delle comunità cattoliche in Cina, ma anche delle comunità cinesi in Italia e nel resto del mondo.

Partecipazione

La Conferenza Inaugurale del 7 novembre (ore 21.00) è ad accesso libero e non necessita di iscrizione, anche se è gradita.

Le giornate del 8 e 9 novembre prevedono una quota di iscrizione di € 50.00 (previste riduzioni)

Sono disponibili 10 borse di studio per universitari meritevoli di età inferiore ai 35 anni che stanno lavorando su un argomento affine al tema del convegno.

Sono previsti prezzi competitivi per chi necessita soggiornare a Villa Cagnola per i giorni del convegno. (In questo link tutte le informazioni)

Tutto il programma

Ente Organizzatore

Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI, l’ISSR di Villa Cagnola, nasce per volontà del Nobile Guido Cagnola che nel 1946, donando la sua Villa di Gazzada, desiderava venisse fondato un centro che unisse intendimenti scientifici di promozione dello «studio dei problemi religiosi» e finalità pratiche di formazione «del clero e del laicato» per elevare la «vita religiosa e spirituale del popolo italiano».

Comitato Scientifico



Monsignor Eros Monti: Villa Cagnola, direttore ISSR Beato Paolo VI

Monsignor Luca Bressan: Arcidiocesi di Milano, Vicario Episcopale per la Cultura

Professoressa Elisa Giunipero: Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice italiano dell’Istituto Confucio dell’UCSC. Insegna Storia della Cina contemporanea.

Professor Gianni Criveller: PIME Pontificio Istituto Missioni Estere. É professore presso l’Holy Spirit Seminary College of Theology and Philosophy di Hong Kong e presso lo studio teologico del PIME. Insegna Teologia della missione e Cristologia, specializzato nella storia della ricezione del Cristianesimo in Cina.

Professoressa Emanuela Fogliadini: Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, docente di storia della Teologia dell’Oriente Cristiano

Professor Angelo Viganò: Villa Cagnola, vicepresidente ISSR Beato Paolo VI

Professor Don Lorenzo Maggioni: ISSR di Milano, docente di Teologia delle Religioni

Patrocini e Collaborazioni

Arcidiocesi di Milano, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, La Fondazione Comunitaria del Varesotto supporta il Convegno di Studi Religiosi nell’ambito del progetto Arte e Cultura 2019-2020.

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale