Fantasia, innovazione, realtà: il trinomio vincente della Spii Spa

Fantasia e innovazione da una parte, realtà e concretezza dall’altra: è il connubio alla base del successo della Spii Spa (Studio Professionale di Ingegneria Industriale), azienda leader nel settore ferroviario e nel campo dell’automazione industriale che nella mattinata di martedì 19 novembre ha aperto le porte alle terze medie dell’istituto scolastico “Leonardo Da Vinci” di Saronno.

La visita dei giovani studenti rientra nel progetto “PmiDay 2019”, proposto dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e giunto alla sua nona edizione: un’iniziativa che coinvolge 4300 studenti, finalizzata a far conoscere alle classi terze delle scuole medie della provincia le realtà produttive e le piccole e medie imprese, da cui l’acronimo “Pmi”, presenti sul territorio, attraverso un momento di esperienza diretta presso le aziende locali. Un modo per portare i giovani, il futuro dell’industria italiana, a scoprire cosa fanno e come operano le aziende del Varesotto, venendo così a contatto con il mondo lavorativo al quale progressivamente si avvicinano.

Un “salto nel futuro” a cui Spii Spa ben si presta, come realtà tecnologica all’avanguardia e polo di riferimento negli ambiti dell’interfaccia uomo-macchina, cioè la corretta comunicazione tra i due soggetti, della progettazione elettronica e della produzione industriale evoluta. I ragazzi hanno compiuto il loro viaggio alla scoperta di questa realtà guidati da Silvia Foiadelli, amministratore delegato dell’azienda presente a Saronno da 70 anni, e Giulia Milani, project coordinator di Spii.

Spii Spa è un’azienda affermata del saronnese, nata 70 anni fa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e specializzata oggi nella produzione di apparati, componenti e sistemi di supporto per il trasporto ferroviario, con 100 progetti attualmente all’attivo e produttore, tra gli altri, del banco di manovra del Frecciarossa 1000. La sua forza sta anche nell’espansione conosciuta a partire dal nuovo millennio e che ha portato il brand oltre il confine nazionale, affermandosi a livello europeo e mondiale: l’azienda è infatti divenuta centro di controllo strategico della “Schaltbau”, società tedesca specializzata nell’ingegneria meccanica ed elettrica e nella realizzazione di prodotti per i trasporti, e ha stretto relazioni commerciali con Europa, America, Oceania e Asia, realizzando prodotti su misura richiesti da aziende di Stati Uniti, Cina, Danimarca, Russia e non solo, spingendosi fino alle Filippine.

L’allargamento dei rapporti aziendali ha permesso e permette tutt’ora al gruppo Spii – come sottolineato ai ragazzi – di confrontarsi e relazionarsi con culture differenti, scoprendo usi e costumi propri delle diverse tradizioni a cui l’azienda si rapporta. Dopo un discorso di presentazione di Spii Spa e della sua mission principale, agli studenti è stato mostrato come funziona l’attività produttiva dell’azienda e quali sono le competenze necessarie per operare all’interno del gruppo Spii, competenze che i giovani della Leonardo Da Vinci sono in procinto di indirizzare e approfondire con la scelta ormai imminente dell’Istituto Superiore.

Dalla comunicazione alle capacità relazionali, passando per abilità prettamente tecniche per la progettazione e la produzione, sono svariate e molteplici le facoltà richieste in una realtà come Spii, che non si ferma “solo” alla realizzazione dei prodotti richiesti: uno stimolo per i ragazzi a non fermarsi, ad essere curiosi e desiderosi di imparare sempre, per sviluppare più conoscenze possibili e uno spirito di adattamento e di duttilità, fondamentale anche in un settore estremamente tecnico come quello in cui opera Spii. Questo il messaggio principale che da questa azienda è stato trasmesso ai giovani studenti.

La visita è proseguita con un “tour” tra i vari reparti e uffici della Spii Spa, per mostrare concretamente ai ragazzi la fase produttiva: tra banchi di manovra, manipolatori, stampanti 3D e apparecchiature di sicurezza, gli studenti si sono mostrati entusiasti e curiosi di conoscere, facendo trasparire attitudini che sono fondamentali per una futura crescita professionale. L’esperienza del PmiDay si è conclusa con la simulazione di una conversazione in inglese, per dare spazio a un piccolo approfondimento del gergo tecnico necessario in realtà industriali come Spii e utilizzando la lingua veicolare per eccellenza, l’inglese appunto, la cui conoscenza rappresenta ormai una competenza quasi imprescindibile per i lavoratori di domani.