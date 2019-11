Girava con il manganello in auto, denunciato

Nel fine settimana gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallarate hanno intensificato al massimo l’attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino, denunciando due persone, identificando e controllando 65 persone, 15 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Nel pomeriggio di sabato, allertati dalla direzione del negozio “OVS”, di viale Milano, sono intervenuti presso l’esercizio commerciale in questione, poiché personale addetto alla sicurezza aveva fermato una donna con della merce non pagata. Sul posto gli operanti hanno identificato F.S., cittadina pakistana regolarmente residente a Gallarate, che trasportava in un passeggino la sua bimba di pochi mesi. La donna era stata bloccata dall’addetto alla sicurezza, che l’aveva precedentemente notata prelevare della merce dagli scaffali per poi recarsi nei camerini prova posti nell’area dedicata all’abbigliamento maschile. Una volta che la donna è uscita dal camerino di prova, il vigilante ha proceduto al controllo, rinvenendo alcuni cartellini relativi a dei capi di abbigliamento. La donna è stata quindi raggiunta al di fuori del negozio, ove l’addetto alla sicurezza le ha richiesto di mostrare quanto acquistato nel negozio. In prima battuta F.S. ha mostrato la merce regolarmente pagata, ma alle insistenze dell’addetto alla sicurezza ha ammesso di avere effettivamente sottratto del vestiario, che è stato rinvenuto e riconsegnato alla direzione del negozio da parte dagli Agenti intervenuti. Una volta accompagnata presso gli Uffici del Commissariato, la donna è stata sottoposta a perquisizione personale, potendo così rinvenire e sequestrare un cacciavite a taglio con manico trasparente, chiaramente utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio, che era occultato nel passeggino che la donna conduceva. Per quanto accaduto, F.S. è stata indagata in stato di libertà per furto aggravato.

Alle 3.30 circa di domenica notte, invece, l’attenzione degli Agenti della volante è stata attirata dalla presenza di una Renault Clio, con quattro individui a bordo, in sosta in via Forze Armate a Gallarate, tra il centro e Arnate. Al momento del controllo, all’interno del bagagliaio dell’auto, nascosto al di sotto del tappeto, è saltato fuori un manganello, costruito artigianalmente con un pezzo in manico di scopa di legno, rivestito con nastro adesivo isolante di colore nero, lungo 67 centimetri e mezzo.

Z.R., cittadino albanese regolare sul territorio nazionale, autista del veicolo controllato, si è dichiarato proprietario dell’oggetto atto ad offendere, giustificandone il possesso per motivi di “difesa personale”, dichiarando di aver subito in passato un’aggressione, peraltro mai denunciata. A questo punto gli Agenti hanno proceduto a sequestrare quanto trovato ed hanno denunciato a piede libero il Z.F. per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.