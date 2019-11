Interventi sull’acquedotto, una via senz’acqua

Acsm Agam reti gas acqua comunica che per consentire un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel comune di Barasso, lungo via Matteotti, dovrà essere interrotta l’erogazione dell’acqua domani, giovedì 7, dalle 9 alle 16.



L’azienda assicura il massimo impegno al fine di ridurre al minimo i disagi. In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati.

Al ripristino del servizio potrebbe verificarsi un momentaneo intorbidimento dell’acqua; si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo.

Per informazioni si può fare riferimento ai seguenti recapiti telefonici: 0332/290362 0332/290365.