La Caronnese torna al “Comunale”. Castellanzese a Legnano in casa

Decima giornata di campionato per il Girone A di Serie D, siamo già alla dodicesima invece nel Girone B. Tre sfide casalinghe attendono Caronnese, Castellanzese e Legnano, impegnate domenica 3 novembre alle ore 14.30.

GIRONE A

CARONNESE – FEZZANESE

Inedita sfida di alta classifica per la Caronnese che al “Comunale” ospiterà la sorpresa di questo inizio campionato, la Fezzanese prima in classifica. La graduatoria del Girone A è cortissima e in alto ci sono la bellezza di nove squadre in quattro punti. Ecco perché per i rossoblu di mister Roberto Gatti vincere questa sfida significherebbe compiere un bel salto in avanti.

10a GIORNATA: Chieri – Casale; Caronnese – Fezzanese; Fossano – Bra; Ligorna – Real Forte Querceta; Prato – Lucchese; Sanremese – Ghiviborgo; Savona – Borgosesia; Seravezza Pozzi – Vado; Verbania – Lavagnese. CLASSIFICA: Fezzanese 17; Prato, Chieri 16; Casale, Real Forte Querceta, Caronnese 15; Fossano, Ghiviborgo 14; Borgosesia 13; Sanremese 12; Lucchese, Seravezza Pozzi 11; Ligorna 10; Savona, Verbania 8; Bra 7; Lavagnese, Vado 6.

GIRONE B

CASTELLANZESE – VILLA VALLE

Delicata sfida salvezza per la Castellanzese che dopo il pareggio del turno infrasettimanale a Dro ha voglia di continuare a muovere la classifica per tenere a distanza i bassi fondi della classifica. Al “Provasi” arriva un Villa Valle affamato di punti e che precede i neroverdi in classifica di un solo punto. Vincere questa contesa vorrebbe per i ragazzi di mister Achille Mazzoleni vorrebbe dire guadagnare almeno una posizione, uscendo virtualmente dalla zona playout.

LEGNANO – DRO

Dopo il bel successo esterno del turno infrasettimanale contro l’Arconatese, il Legnano non vuole fermarsi e contro il Dro al “Mari”, l’obiettivo dovrà essere la vittoria. Vincere per confermare il buon momento di forma ma anche per riportarsi a contatto con la zona playoff, distante ora tre punti. I lilla stanno passando un buon stato di forma e queso momento va sfruttato al meglio