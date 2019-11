La magia nei libri, tra unicorni e orsi invasori

Il clima di attesa del Natale ormai imperversa e porta con sé un misto di magia e di tradizione da cui mi sono lasciata ispirare per scegliere i libri da proporvi. Che non sono affatto natalizi, ma magici, questo sì, saldamente ancorati a un immaginario che appartiene a tutti, da tantissimo tempo, in modo più o meno uniforme e consapevole.

IL MAGICO LIBRO DEGLI UNICORNI

Confesso che, quando ho aperto la libreria, ero completamente digiuna sulla questione unicorni.

L’unicorno è ipnotico, crea assuefazione. Allora mi sono avvicinata al nemico piano piano.

Ho cominciato a vendere le penne a forma di unicorno. Poi le matite. Poi gli stickers. Qualche cartonato.

E alla fine è arrivato lui e mi ha conquistata.

“Il magico libro degli unicorni – guida ufficiale” è il libro che gli amanti degli unicorni devono avere. Se vostro figlio lo chiede non si tratta di un capriccio bensì di una necessità.

Il libro è scritto dal presidente della Società dell’Unicorno Magico (mica micio micio) e racconta storie sugli unicorni esistenti (perché esistono davvero), le caratteristiche e come comunicare con loro.

“Il magico libro degli unicorni”

di Selwyn E. Phipps, tradotto da Valeria Bovè

Illustratori: Harry Goldhawk, Zanna Goldhawk

Gribaudo editore – € 14,90

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Per i più grandi un classico di Dino Buzzati che da poco è uscito anche al cinema con un film di Lorenzo Mattotti: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”.

Re Leonzio, il re degli orsi, il figlio Tonio, l’orso Babbone insieme al Gatto Mammone, il Serpente di Mare, il Lupo Mannaro, il Granduca di Sicilia e un Gufo. Questi sono solo alcuni dei personaggi che vi faranno vivere un’avventura fantastica. Una guerra tra Re Leonzio e il Granduca di Sicilia che si concluderà con la vittoria dell’orso.

Orsi e umani cominceranno una convivenza che porterà gli animali ad apprendere sempre più i difetti degli umani finché…

La lettura importante di un grande classico della letteratura italiana, magistralmente illustrato dall’autore.