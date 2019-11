Ladro seriale colto sul fatto mentre ruba attrezzi da lavoro e un Amarone

Questa notte (tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre) i carabinieri del NOR della Compagnia di Saronno hanno arrestato in fragranza di reato un 27enne, sorpreso mentre forzava i basculanti dei box di un condominio di via Brianza.

L’uomo aveva asportato già alcuni attrezzi da lavoro e una bottiglia di Amarone. È stato colto in fragranza mentre apriva un ennesimo box. Cinque i furti contestati.

L’intervento dei militari è avvenuto su chiamata al 112 di un residente che ha sentito rumori sospetti nel piano interrato. Le due pattuglie hanno bloccato il 27enne impedendo ogni tentativo di fuga e arrivando in silenzio sul luogo. Forse l’uomo sperava di approfittare del maltempo per operare indisturbato. In mattinata ci sarà il processo per direttissima in Tribunale a Busto Arsizio.