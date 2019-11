L’Amca Handicap Sport Varese di nuovo in trasferta

Dopo avere osservato la scorsa settimana il turno di riposo imposto dal calendario, la Amca Handicap Sport Varese è pronta a riprendere il cammino nel campionato di serie B di basket in carrozzina. (Foto Facebook –ASD Handicap Sport Varese)

Secondo il calendario, sabato doveva essere in programma il debutto casalingo della formazione varesina. Invece, la società presieduta da Carlo Marinello ha deciso di acconsentire alla richiesta dei Bradipi di Bologna di invertire il campo di gara; così non si giocherà a Varese bensì al palasport di San Lazzaro di Savena, “casa” del club felsineo. Palla a due alle ore 15.00 di sabato 23 novembre.

Al pari dell’Amca, i Bradipi hanno sinora disputato una sola partita, in trasferta, vincendo 55-52 sul campo della Icaro Sport di Brescia, a sua volta vittoriosa alla prima giornata contro l’Uicep Torino.

I risultati delle prime due giornate di campionato (all’esordio i varesini si erano imposti più che nettamente a Rimini) non aiutano ancora a definire i reali rapporti di forza tra le varie squadre, per cui ci si deve affidare soltanto alle informazioni di prima mano che potrebbero anche non risultare del tutto reali e veritiere. Ma Varese e Seregno dovrebbero alla fine risultare, insieme con Parma, le più accreditate pretendenti alla vittoria nel girone.

La larghissima vittoria colta a Rimini nella gara inaugurale del campionato ha naturalmente regalato maggiore fiducia alla squadra guidata da Fabio Bottini che ha anche “scoperto” un Flavio Cardoso incontenibile (39 punti nel primo match), oltre ai soliti Silva e Nava.

Da verificare, in vista della trasferta di sabato a Bologna, le condizioni di Francesco Roncari, bloccato in panchina a Rimini da un infortunio rimediato in allenamento ma smanioso di tornare a fare canestro dopo un anno di inattività; Francesco si è comunque allenato in settimana e dovrebbe dunque scendere in campo regolarmente.