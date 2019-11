Lavorare in Comune, due bandi per Palazzo Estense

Una posizione da coordinatore tecnico allo Sportello unico dell’edilizia, l’altra come project manager del progetto Interreg “Governa TI-VA”, il cui bando è stato riaperto e prorogato fino a giovedì prossimo, 28 novembre. Sono queste le opportunità lavorative che Palazzo Estense offre attraverso due distinti bandi. Nel primo caso si tratta di un assunzione a tempo parziale di 18 ore settimanali, riservata a professionisti in mobilità volontaria esterna da altre pubbliche amministrazioni. Il coordinatore tecnico lavorerà, come anticipato, nell’Area I “Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese”, Sportello unico dell’edilizia; le domande dovranno arrivare al Comune di Varese entro le ore 12 di lunedì 16 dicembre. Il bando completo si può consultare cliccando qui.

Per la posizione di project manager del progetto Interreg “Governa TI-VA. Rafforzamento della governance transfrontaliera attraverso lo sviluppo di competenze e modelli di governo locale”, invece, il bando è stato riaperto e prorogato fino a giovedì 28 novembre. La collaborazione autonoma che verrà instaurata con il candidato prescelto riguarderà la pianificazione operativa e il monitoraggio delle fasi di realizzazione del progetto. Ulteriori informazioni si possono trovare qui.