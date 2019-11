Le castagne avanzate al mercatino di Natale saranno rivendute per sostenere il Banco alimentare

Le castagne avanzate ai mercatini serviranno ad aiutare l’iniziativa del Banco Alimentare. Proprio così, al Mercatino di Natale di Galliate Lombardo sono avanzate delle castagne, già tagliate e la Pro Loco per non sprecarle ha decise di aprire una vendita straordinaria al prezzo speciale di 3 euro al chilo.

L’appuntamento è per mercoledì sera 27 novembre dalle 21 alle 22 al centro Civico La Corte di Galliate Lombardo. Oltre che evitare sprechi il ricavato della vendita sarà utilizzato per donare in prodotti al Banco Alimentare, in occasione della Colletta Alimentare che si terrà sabato 30 novembre.