Dopo le segnalazioni, si riparano i lampioni in via Cadore

Il black out durava da giorni, in via Cadore, e nelle vie limitrofe di Giubiano, coinvolgendo anche il nuovo parcheggio di Via Maspero.

Ma nella giornata di lunedì, e dopo le sollecitazioni degli utenti, i lavori per la riparazione sono iniziati.

Le foto dei veicoli in via Cadore sono del consigliere Domenico Esposito, che li aveva invocati nei giorni scorsi.