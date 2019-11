Parcheggi al buio a Giubiano

Due lettere in pochi giorni. Segno che il problema esiste. Riguarda la zona di Giubiano: oggi una nuova segnalazione da parte di una dipendente dell’ospedale Del Ponte. Nel quartiere ci sono molte aree al buio, come spiega questa ostetrica nella sua “denuncia” corredata da un video che inviato alla redazione.

L’Amministrazione comunale di Varese, da noi interpellata, ha spiegato che il guasto alla linea è molto serio: la società è intervenuta subito ma la pioggia dei giorni scorsi ha costretto i tecnici a sospendere l’intervento che però è ripreso già oggi, sabato 9 novembre.

———

Salve sono un’ostetrica dipendente dell’ospedale Del Ponte.

Come già sapete la situazione dei parcheggi nella zona intorno all’ospedale é a dir poco scandalosa, completamente a pagamento e senza un parcheggio per i dipendenti.

In questi giorni sto facendo il turno del pomeriggio che termina alle 22 e ho parcheggiato al nuovo parcheggio a 2€ per tutto il giorno che si trova tra il campo da rugby e il cimitero. Vi invio il video che ho girato ieri sera sperando si possa riaccendere l’interesse nei confronti di una situazione che pare non interessare né al comune di Varese né alla direzione dell’Asst Sette Laghi. Grazie.