“Varese cambia luce” in tour nei quartieri per presentare le novità

Mentre le squadre sono al lavoro nei quartieri per riqualificare i punti luce dell’illuminazione pubblica cittadina, con una media di circa 100 lampioni sostituiti al giorno, mercoledì 23 gennaio a Capolago partono anche gli incontri di quartiere per illustrare l’intervento di Varese Cambia Luce che sta vedendo la graduale sostituzione di tutte le luci della città con tecnologia a Led.

L’obiettivo del Comune di Varese è quello di procedere contemporaneamente ai lavori degli operai e girare tutti i quartieri che man mano verranno coinvolti dall’intervento, costruendo insieme ai cittadini un percorso di partecipazione attiva. Durante gli incontri verrà condiviso l’intero progetto, gli obiettivi, i risultati che si raggiungeranno in materia di sicurezza, illuminazione, efficienza, consumi, risparmi e miglioramento della qualità ambientale della nostra città. I cittadini potranno fare proposte, suggerimenti e conosceranno da vicino le specifiche dei lavori e la tecnologia utilizzata.

Intanto, tra gennaio e febbraio verranno sostituite oltre tremila lampade delle 11 mila presenti in città, e i lavori in queste settimane stanno interessando i quartieri di Capolago, Calcinate del Pesce, Lissago, Schiranna e Bobbiate, Bustecche, Bizzozero e Giubiano. L’intervento poi si sposterà nel resto della città e in tutti gli altri quartieri che verranno informati sul procedere dei lavori con analoghi incontri.

LE DATE DEGLI INCONTRI DI QUARTIERE

Capolago il 23 gennaio 2019, alle 21.00 al Circolo di Capolago, Via Fè n. 21

Schiranna e Bobbiate il 29 gennaio 2019, alle 21.00, alla Scuola Fermi in Via Daverio n. 146

Calcinate del Pesce e Lissago il 30 gennaio 2019, alle 21.00, al TARA YOGA in Via Duca degli Abruzzi, 117

Bizzozero il 5 febbraio 2019, alle 21.00, all’Oratorio Parrocchia S. Evasio e Stefano in piazza S. Evasio n. 5

Bustecche il 7 febbraio 2019, alle 21.00, nello Spazio Yak di piazza De Salvo n. 6

Giubiano il 13 febbraio 2019, alle 21.00, nel Centro Sociale Polivalente di Via Maspero n. 20