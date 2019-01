Continua il tour nei quartieri di “Varese cambia luce”

Dopo il primo, partecipato incontro a Capolago, continua il tour di presentazione nei quartieri di Varese Cambia Luce.

Si svolgerà domani sera, 29 gennaio, a Bobbiate il secondo appuntamento di quartiere per presentare l’intervento di riqualificazione dell’intera illuminazione pubblica cittadina.

Durante l’incontro si parlerà anche della Schiranna e delle strade coinvolte. L’appuntamento è per le 21 a Bobbiate nella Scuola Fermi in via Daverio, 146 a Varese.

Durante la serata verrà condiviso con i cittadini l’intero progetto, gli obiettivi, i risultati che si raggiungeranno in materia di sicurezza, illuminazione, efficienza, consumi, risparmi e miglioramento della qualità ambientale della nostra città. Verranno inoltre raccolte proposte, suggerimenti e si potranno conoscere da vicino le specifiche dei lavori e la tecnologia utilizzata.

Il prossimo incontro coinvolgerà invece i quartieri di Calcinate del Pesce e Lissago e si svolgerà il 30 gennaio 2019, alle ore 21.00, al TARA YOGA in via Duca degli Abruzzi, 117 a Varese.

Intanto, tra gennaio e febbraio verranno sostituiti oltre tremila lampade delle 11 mila presenti in città, e i lavori in queste settimane stanno interessando i quartieri di Capolago, Calcinate del Pesce, Lissago, Schiranna e Bobbiate, Bustecche, Bizzozero e Giubiano. L’intervento poi si sposterà nel resto della città e in tutti gli altri quartieri che verranno informati puntualmente sul procedere dei lavori.

LE DATE DEI PROSSIMI INCONTRI DI QUARTIERE

Schiranna e Bobbiate il 29 gennaio 2019, alle 21.00, alla Scuola Fermi in Via Daverio n. 146

Calcinate del Pesce e Lissago il 30 gennaio 2019, alle 21.00, al TARA YOGA in Via Duca degli Abruzzi, 117

Bizzozero il 5 febbraio 2019, alle 21.00, all’Oratorio Parrocchia S. Evasio e Stefano in piazza S. Evasio n. 5

Bustecche il 7 febbraio 2019, alle 21.00, nello Spazio Yak di piazza De Salvo n. 6

Giubiano il 13 febbraio 2019, alle 21.00, nel Centro Sociale Polivalente di Via Maspero n. 20