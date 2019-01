Varese cambia luce riparte “col turbo”

Da venerdì 11 gennaio ripartono i lavori di Varese Cambia Luce, il grande intervento di sostituzione di tutti i punti luce della città, e di rinnovamento e potenziamento dell’illuminazione pubblica cittadina. La novità del 2019 è che verrà potenziato il numero di squadre al lavoro per l’installazione delle nuove tecnologie a led.

Dal giorno di avvio dei lavori e fino alla fine del 2018 sono già state sostituite circa 600 lampade: nei prossimi due mesi il programma prevede la sostituzione di ulteriori 3000 lampade.

I lavori interesseranno i quartieri di Capolago, Calcinate del Pesce, Lissago, Schiranna e Bobbiate, Bustecche, Bizzozero e Giubiano. Per queste zone sono stati calcolati circa due mesi di lavoro, poi l’intervento si sposterà nel resto della città.

Nei prossimi giorni i cittadini residenti nelle zone interessate riceveranno una lettera: uno degli obiettivi sarà di informarli sui dettagli dell’intervento, l’altro srà quello di comunicare la data dell’incontro pubblico relativo a ciascun quartiere.

Tra qualche giorno sarà attivo anche il nuovo sito di Varese Cambia Luce: da lì si potrà seguire in tempo reale l’evoluzione dei lavori attraverso la mappa della città e inviare segnalazioni.

VARESE CAMBIA LUCE: NUMERI E OBIETTIVI

Varese cambia luce, che vedrà la sostituzione di tutti gli 11000 corpi illuminanti e lampioni di Varese oltre alla realizzazione di alcuni nuovi punti luce in aree oggi non coperte dalla rete, è partito il 13 novembre 2018.

I nuovi impianti con tecnologia di illuminazione a led consentiranno al termine dell’intervento un risparmio di energia per la città di circa il 70% rispetto ad oggi, ottenendo inoltre il grande risultato di superare finalmente i cronici problemi legati ad impianti ormai vecchissimi, risalenti agli anni ’60 e ‘70.

È stata avviata anche una campagna di partecipazione che attraverserà tutti i quartieri della città con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini che potranno ricevere informazioni dettagliate sull’intervento, fare proposte e condividere l’intero progetto, gli obiettivi e i risultati che Varese raggiungerà in materia di sicurezza, illuminazione, efficienza, consumi, risparmi e miglioramento della qualità ambientale della nostra città.

Il progetto prevede anche un miglioramento estetico dei pali della luce: ne verranno sostituiti oltre 3000, e quasi 1000 mensole da parete. Verranno rifatti oltre 23 chilometri di linee aeree, oltre 200 quadri elettrici di comando, 11 chilometri di linee interrate e ne verranno posate 6 chilometri di nuove. In tutto, 18 mesi di lavori.

Sono circa 4 milioni i kWh che Varese risparmierà al termine dei lavori con un grande beneficio in termini ambientali e di costi: circa il 67% in meno rispetto ad oggi. Per ogni quartiere il risparmio in kWh andrà tra il 60 e il 70% di consumi in meno.

Grazie alla tecnologia che verrà installata in questi mesi la città verrà dotata di nuovi sistemi di telecontrollo che consentiranno al gestore di poter controllare l’intera rete in ogni momento, gestendo accensioni e riparazioni tramite una rete wireless che collegherà l’intero sistema.

Verrà potenziata anche la comunicazione con il cittadino grazie a nuove app e un sistema di segnalazione di guasti tramite anche l’utilizzo del qr code. Verranno installate inoltre delle centraline meteorologiche per la rilevazione dei dati ambientali e nuove colonnine di ricarica delle auto elettriche. Grazie ad un sistema di analisi e statistica si potrà monitorare i flussi della mobilità pedonale del centro storico ricevendo dati utili per la gestione del sistema.