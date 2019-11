I Mastini non si fidano di un Caldaro “ferito”

L’annuncio dell’ingaggio di Daniel Ross Tedesco, arrivato nella tarda serata di giovedì, è stato il classico segnale lanciato all’intero campionato: i Mastini non vogliono lasciare nulla di intentato per provare ad andare il più avanti possibile in questa stagione di Italian Hockey League e vogliono fin da subito tornare protagonisti dopo aver perso il secondo posto a favore del Pergine.

Sabato 30 novembre, ingaggio iniziale alle 18,30, al PalAlbani arriverà il Caldaro che sarà un buon test per i gialloneri che hanno (finalmente) osservato il turno di riposo in occasione dell’infrasettimanale, nel quale è arrivata anche un’inattesa sconfitta ad Appiano per il Merano capolista. E ora le Aquile devono affrontare proprio un Pergine in gran spolvero in un match che può riaprire la corsa al vertice. Varese è in attesa della burocrazia per sapere se Tedesco scenderà in pista; intanto però bisogna affrontare e battere i Lucci che sono formazione molto esperta di questa categoria e che stanno risalendo la china dopo un avvio difficoltoso.

La sconfitta rimediata (ai rigori) dalla squadra di Kostner giovedì sera con il Bressanone rischia di essere un ulteriore ostacolo per il Varese che troverà un Caldaro arrabbiato, voglioso di rivincita e alla ricerca di punti pesanti in chiave seconda fase, visto che i bolzanini sono attualmente ottavi ma possono ancora aspirare a entrare nelle migliori sei della prima fase, a patto di rimontare Valdifiemme e Appiano. I vari Wieser e Felderer guideranno un attacco non particolarmente prolifico, mentre la difesa è più che onorevole con la gabbia difesa di volta in volta da Morandell e Andergasser. Il match sarà diretto da Leandro e Simone Soraperra assistiti da Plancher e Brondi; per chi non potrà essere in tribuna consueta diretta su Radio Village.