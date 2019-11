Domenica 15 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 si svolgerà in piazza del Comune il mercatino del baratto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. I bambini potranno partecipare gratuitamente all’iniziativa come espositori, oppure venire in piazza con un vecchio gioco o un libro da barattare con quelli esposti. Sarà consentito scambiare solo oggetti usati, ma in buono stato e non pericolosi.

A questo link le istruzioni per le iscrizioni

Nel sito del Comune tutti i dettagli