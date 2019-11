Natale in piazza con la Croce Rossa a Saronno

Un’iniziativa solidale in vista del Natale: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, i volontari del Comitato di Saronno della Croce Rossa vi aspettano nel centro della città, in piazza Libertà, per la distribuzione dei panettoni per le festività natalizie.

Ma gli appuntamenti proseguono per le vie del centro di Saronno, dove per tutti i weekend del mese Babbo Natale e la sua slitta vi aspettano, e dove si festeggerà con panettone e vin brulè dopo le Sante Messe della vigilia del 24 dicembre, con ritrovo sempre in piazza Libertà Per informazioni, 334 688 9243 e saronno.sviluppo@lombardia.cri.it