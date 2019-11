Le abbondanti nevicate di queste ore hanno creato alcuni disagi nelle Valli Ossolane. Per un problema alla linea è stata interrotta, questa mattina, la circolazione sul versante italiano della Ferrovia Vigezzina.

Galleria fotografica Neve, disagi Valli Ossolane 4 di 6

Numerosi gli interventi sul territorio dei vigili del fuoco e dei volontari del soccorso alpino. Diverse le strade bloccate: come riporta OssolaNews, in val Bognanco i soccorsi sono intervenuti per ripristinare la viabilità lungo la provinciale dove alcune piante sono cadute invadendo la carreggiata.

Circolazione difficoltosa anche in alcune zone della Val Vigezzo dove la neve è scesa in abbondanza nella notte. Le scuole sono state chiuse a Re e nella zona si sono registrati anche diversi guasti alla rete elettrica. Mentre a Baceno resta chiusa da ieri in via precauzionale la strada Goglio-Devero.

I soccorsi sono intervenuti anche alla stazione Valle Vigezzo per il recupero di alcune persone bloccate sulla funivia di Prestinone.